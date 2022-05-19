Магас, , 09:13 — REGNUM В Ингушетии в 2022 году сдадут ЕГЭ почти 2,5 тыс. учащихся. Из них большинство — выпускники текущего учебного года, остальные — выпускники прошлых лет и учащиеся ссузов, сообщила министр образования Эсет Бокова. По её словам, всего в республике будет организована работа девяти пунктов сдачи ЕГЭ.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

На каждом будет обеспечена безопасность детей, в том числе организована работа медиков и правоохранительных органов. К контролю за ходом экзаменов привлекут 25 федеральных наблюдателей из других субъектов РФ. Кроме того, из федерального центра будут привлечены к работе конфликтной комиссии и к рассмотрению апелляций эксперты предметных комиссий.

Как отметила министр, проведено дистанционное обучение на учебной платформе федерального центра тестирования для более 1000 работников системы образования, которые будут задействованы в сдаче ЕГЭ.