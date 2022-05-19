Воронеж, , 09:13 — REGNUM Автоавария с участием маршрутного автобуса и автомобиля произошло в центре Воронежа утром 19 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла на улице Плехановской около 07:30. По предварительным данным, столкнулись автобус марки МАЗ6 следовавший по маршруту №27, и автомобиль ВАЗ — 2112, под управлением 76-летнего местного жителя.

В результате аварии никто не пострадал. Автобус и автомобиль получили механические повреждения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все причины и обстоятельства аварии.