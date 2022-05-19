Донецк, , 09:12 — REGNUM Вооружённые формирования Украины на территории Донецкой Народной Республики совершили обстрелы населённого пункта Минеральное и Петровского района Донецка. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 8:08 с позиций в Авдеевке был открыт огонь по Минералному. Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Вторая атака зафиксирована в 8:10. Украинские войска с позиций в Красногоровке открыли огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено десять снарядов калибром 122 мм.