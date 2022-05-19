Париж, 19 мая 2022, 09:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции считает, что высылка французских дипломатов из России «не имеет под собой никаких оснований», сообщает Le Parisien.

Французский флаг
Французский флаг

МИД Франции осуждает решение, принятое без «каких-либо оснований».

Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции, после объявления о высылке 34 французских дипломатов заявила, что Франция продолжит контакты с Россией.

«Президент будет продолжать держать канал связи открытым, если мы хотим рассмотреть в долгосрочной перспективе прекращение огня», — отметила официальный представитель МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция «решительно осудила» решение России о высылке французских дипломатов.

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