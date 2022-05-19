Париж, 19 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции считает, что высылка французских дипломатов из России «не имеет под собой никаких оснований», сообщает Le Parisien.

Французский флаг

МИД Франции осуждает решение, принятое без «каких-либо оснований».

Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции, после объявления о высылке 34 французских дипломатов заявила, что Франция продолжит контакты с Россией.

«Президент будет продолжать держать канал связи открытым, если мы хотим рассмотреть в долгосрочной перспективе прекращение огня», — отметила официальный представитель МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция «решительно осудила» решение России о высылке французских дипломатов.