Калгари, Канада, 19 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 9:6.

(сс) mark6mauno «Калгари Флэймз»

В составе «Калгари» хет-трик оформил нападающий Мэттью Ткачук, дубль на счету Блейка Коулмана. Ещё по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Бретт Ричи и Расмус Андерссон.

У «Эдмонтона» дублем отметился форвард Зак Хайман. Также отличились Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото.

Таким образом, «Калгари» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 21 мая.