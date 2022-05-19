«Калгари» обыграл «Эдмонтон» в матче с 15 заброшенными шайбами
Калгари, Канада, 19 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 9:6.
(сс) mark6mauno
«Калгари Флэймз»
В составе «Калгари» хет-трик оформил нападающий Мэттью Ткачук, дубль на счету Блейка Коулмана. Ещё по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане, Бретт Ричи и Расмус Андерссон.
У «Эдмонтона» дублем отметился форвард Зак Хайман. Также отличились Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото.
Таким образом, «Калгари» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 21 мая.