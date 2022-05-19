Вашингтон, 19 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. США вместе с союзниками должны пойти на ряд шагов, для того чтобы заставить Россию пойти на попятную и прекратить операцию по денацификации Украины, об этом заявил дипломат и бывший помощник советника президента США по национальной безопасности Линкольн Блумфилд — младший в статье, вышедшей 18 мая в The National Interest.

Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Хам

Он предложил пять направлений, с помощью которых Запад «может» заставить Москву пойти на попятную и уйти с территории Украины.

Во-первых, он указал на необходимость развернуть психологическую кампанию в отношении российских граждан, предложил странам НАТО раздать украинским беженцам мобильные телефоны с телефонными номерами случайных российских граждан. Такие беженцы будут обзванивать миллионы российских граждан ежедневно и рассказывать им о том, какая судьба ждет российских военнослужащих на Украине.

Во-вторых, Блумфилд — младший заявил о том, что США должны начать подготовку выплат Киеву репараций из средств, конфискованных у России.

В-третьих, США следует начать кампанию по «временному» лишению России ее права вето в Совете Безопасности ООН. Эксперты будут говорить о том, что механизма изменения существующего статуса членов «постоянной пятерки» Совбеза не существует, и попытка сделать это приведет к разжиганию споров о нынешнем распределении привилегий между мировыми державами.

Тем не менее Соединенные Штаты и ЕС должны приложить усилия в Генеральной Ассамблее ООН, обязав каждое правительство либо согласиться на введение этого временного наказания, либо объяснить, почему Москва, «массово нарушая Устав ООН», должна сохранять право вето на единственную в мире Механизм реагирования на угрозы международному миру и безопасности.

В-четвертых, США должны пригрозить России серией «цветных революций», если в ближайшее время не пойдет на попятную на Украине. Целями Вашингтона могли бы стать, в частности, Белоруссия и Казахстан.

Наконец, нынешняя администрация США должна дать понять российским гражданам, что Запад «не питает враждебности к русскому народу, уважает его великое наследие и стремится выйти за рамки постсоветской эпохи и переосмыслить политико-экономическую архитектуру безопасности Европы, включая Россию, но только после снятия нынешних санкций».