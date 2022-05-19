Вашингтон, , 09:08 — REGNUM О намерении Косова войти в состав Североатлантического альянса (НАТО) заявил 18 мая косовский премьер-министр Альбин Курти во время своего выступления на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

Альбин Курти Канцелярия премьер-министра Косово

«Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО», — сказал он.

При этом Курти напомнил, что силы безопасности Косова находятся вместе с военными США в Кувейте и принимают участие в совместных с американскими военными военных учениях Defender Europe 21.

Кроме того, косовский премьер-министр указал, что Приштина «приветствует заявки Молдавии, Украины и Грузии на вступление в Европейский союз», и рассчитывает на то, что «ЕС примет заявку Косова на вступление в этом году».

Помимо этого, он назвал Косово «самой демократически развитой страной в регионе», которая немедленно поддержала антироссийские санкции Запада, и обвинил Белград в том, что он поддерживает Россию, посоветовав западным странам обратить на это свое внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вопрос о принятии Швеции и Финляндии в НАТО, а также стабильности и безопасности в Европе, обсуждался в ходе переговоров американского и шведского министров обороны Ллойда Остина и Петера Хультквиста.