Ташкент, 19 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Меморандум о сотрудничестве подписали руководители национальных библиотек Узбекистана и Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Сообщается, что дипломатический документ, составленный на русском, узбекском и башкирском языках, ставит своей целью взаимовыгодное сотрудничество в области библиотечного дела и духовно-культурное развитие.

«Безусловно, нам очень интересен опыт развития библиотечной системы Узбекистана. Накануне (18 мая) мы ознакомились с работой Национальной библиотеки Узбекистана, которая получила своё новое здание в 2012 году. Здесь удачно сочетаются традиционная библиотека и современные технологии. Книжные фонды составляют более семи млн экземпляров, в день в библиотеке бывает более двух тысяч посетителей. С директором библиотеки Тешабаевой Умидой Алимджановной также договорились о пополнении фондов изданиями на башкирском языке», — приводит пресс-служба слова министра культуры БашкирииАмины Шафиковой.

Отмечается, что руководство библиотек договорилось развивать сотрудничество, оказывать взаимную помощь при подготовке и реализации культурно — значимых мероприятий, способствовать взаимному участию в мероприятиях в сфере библиотечного дела, обмениваться опытом в организации информационно-библиотечного обслуживания посетителей и предоставлении библиотечно-библиографических услуг жителям.

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