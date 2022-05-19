Донецк, 19 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая пережил очередную атаку украинских боевиков. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 8:30 украинские войска с позиций в городе Авдеевка открыли огонь по кварталам Ясиноватой при помощи РСЗО «Град». Всего выпущено пять ракет.

Ранее ВСУ провели три атаки Ясиноватой с применением РСЗО. Также под обстрелом оказалась Горловка.