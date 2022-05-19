Нью-Йорк, США, 19 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Германия выделит в 2022 году €4 млрд на обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок 18 мая в ходе конференции Организации Объединенных Наций.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

Глава МИД отметила, что глобальный кризис в сфере продовольствия невозможно решить стремительно. Она призвала «делать акцент на всех факторах, которые приводят к голоду».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Госдепартамент США объявил, что американская администрация выделят дополнительно $300 млн для борьбы с продовольственным кризисом в мире и общий объем средств, направленных Вашингтоном на эти нужды с начала военной спецоперации России на Украине, достигнет $2,6 млрд.