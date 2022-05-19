Мехико, , 09:02 — REGNUM В Мексике автобус с сельскохозяйственными рабочими врезался в стену на шоссе Тукскуэка-Ситала в штате Халиско, в результате ДТП погибли 14 человек. Об этом сообщила служба гражданской защиты штата.

ДТП Pixabay.com

Отмечается, что автобус направлялся в сторону Хокотепека, в тормозной системе произошел сбой, из-за чего водитель попытался остановить транспортное средство и лобовым ударом врезался в стену на обочине дороги.

«В аварии 20 пострадавших… На данный момент скончались 14 человек», — говорится в сообщениях службы в Twitter.

По данным властей, автобус перевозил персонал компании по производству ягод.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в штате Тамаулипас, расположенном на северо-востоке Мексики, в результате столкновения гружёного тягача с двумя автомобилями погибли девять человек.

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