Москва, , 09:02 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить регион и освятить главный храм. Владыка принял приглашение и выразил готовность осмотреть восстановленный Спасский кафедральный собор, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко Pnzreg.ru

Встреча губернатора области и главы Русской православной церкви прошла 18 мая в Москве с участием митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

По словам губернатора, в начале 20 века главный храм губернии взорвали. Его возрождение началось в 2010-е годы на прежнем, историческом месте в центре Пензы. Строительство Спасского кафедрального собора объединило практически всю пензенскую общественность, заявил Мельниченко.

«Это народный проект. И храм строили всем миром, всей Пензенской землей. Для нас очень важно, чтобы собор был освящен. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас в Пензенскую область. Важно, чтобы ваш исторический визит состоялся, это имеет огромное значение для православных верующих, для всех жителей нашего региона», — отметил глава Пензенской области.

Патриарх Кирилл принял приглашение Мельниченко. Он намерен посетить отстроенную святыню православия на Сурской земле.

«Пенза уже прославилась своим новым кафедральным собором. Люди отзываются с большим восторгом по поводу храма, который построен», — добавил глава Русской православной церкви.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2021 года в Спасском кафедральном соборе города Пензы прошла церемония открытия культурно-просветительского проекта «Золотое кольцо Сурского края».

Читайте также: В Пензе появится духовно-просветительский центр