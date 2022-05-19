Москва, 19 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В 2021 году экспорт продуктов питания из Москвы в страны Ближнего Востока вырос, а 1,5 раза. В регион отправлено продукты питания на $119,2 млн, что на 150% больше, чем в 2020-м, сообщается на портале мэра столицы.

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Наибольшей популярностью на Ближнем Востоке пользуются столичные сладости, например? вафли (в 2021 году поставлено на $3 млн), а также различные шоколадные и мучные изделия, газированные напитки и мюсли.

Основными торговыми партнерами Москвы являются Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль и Египет.

В Москву ближневосточные страны поставляют киви, хурму, яблоки, груши, ананасы, авокадо, манго, финики и инжир, текстиль, средства для макияжа и ухода за кожей. В 2021 году столица закупила этих товаров на $4 млрд, что на 14,7% больше, чем в 2020-м.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Москва сумела увеличить свой экспорт в страны Африки на 7%.

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