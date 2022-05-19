Горловка, ДНР, 19 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел донецкого города Горловка. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В представительстве рассказали, что очередная атака украинских боевиков была зафиксирована в 8:30. Из населённого пункта Новгородское в сторону посёлка Михайловка в Горловке выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Горловки Иван Приходько обратился к жителям в связи с атакой украинских боевиков.