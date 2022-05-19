Ульяновск, 19 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Майнском районе Ульяновской области вынесен приговор по делу о гибели в ДТП двух человек: матери и её малолетнего ребёнка. Водитель получил 4,5 года колонии, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 26 декабря 2021 года на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. Фигурантом уголовного дела стал 58-летний водитель МАЗа.

По данным следствия, обвиняемый допустил занос транспортного средства при торможении около остановки общественного транспорта «Село Уржумское». В результате были сбиты находившиеся на пешеходном переходе ребёнок и его мать — пострадавшие скончались от полученных травм.

Майнский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»). Приговором ему назначено 4,5 года колонии-поселения. Также на 2,5 года он лишён права заниматься деятельностью, связанной с вождением.

Помимо этого, по прокурорским искам в пользу мужа и второй дочери погибшей женщины определено взыскать 1,6 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновска ушло в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб один человек. Фигурантом уголовного дела стал учащийся колледжа.

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