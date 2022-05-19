Иркутск, 19 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Последние звонки в школах Иркутской области пройдут в традиционном очном формате, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок

«Проведение последнего звонка в школах — старая добрая традиция, он знаменует собой важный этап в жизни каждого школьника, завершение определенной ступени обучения. Это событие для всей школы, для самих выпускников, их родителей и педагогов. Надеемся, что взрослые сделают все для того, чтобы последние звонки для детей прозвучали в праздничной и безопасной обстановке!» — подчеркнул министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Рекомендовано проводить последние звонки на улице. В случае плохой погоды — в помещениях, и взрослым нужно будет использовать маски.

Как сообщало ИА REGNUM, во во время проведения последних звонков (18 и 25 мая) в Приангарье вводится ограничение розничной продажи алкоголя: запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 местного времени. По информации главы регионального министерства, в большинстве школ региона праздники последнего звонка состоятся до 25 мая.

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