Кишинёв, 19 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду и созданная ей партия «Действие и солидарность» (ПАС) «захватывают государство», чтобы разрушить его по указанию «западных кукловодов». Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон на телеканале TV Moldova.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Под внешним влиянием они разрушают всё в этой стране. Если так продолжится, будет очень тяжело. Сейчас в стране полный бардак, коррупции даже больше, чем два года назад», — заявил Додон.

Он считает, что из Молдавии собираются сделать вместо сильного государства «аппендикс». Экс-президент призывает добиться проведения досрочных выборов. Для этого необходимо объединение разных политических сил. Додон считает, что ситуация в стране будет и дальше ухудшаться.

«Пик этих сложностей будет осенью. Народ может просто взорваться», — сказал он.

Стоит отметить, что Санду летом 2021 года распустила парламент и объявила досрочные выборы, после которых ПАС стала правящей партией и назначила новое правительство. В течение полугода в Молдавии резко выросли цены на природный газ и бензин с дизельным топливом. В 2022 году экономическая ситуация стала ещё хуже.