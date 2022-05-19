Москва, 19 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. О героических действиях старшего лейтенанта Леонида Калашникова в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины рассказали 19 мая в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что группа комендантской роты под командованием старшего лейтенанта обеспечивала безопасность расположения батальонно-тактической группы и обнаружила в лесополосе хорошо вооруженную группу украинских нацистов, которые готовились напасть на российских военнослужащих.

После этого, оценив силы противника, Калашников принял решение дать бой радикалам, несмотря на их численное превосходство.

«Благодаря высоким командным качествам Леонид Калашников грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил сектора обстрела. Уничтожив внезапным шквальным огнем огневые точки противника, российские военнослужащие, заняв оборону, отразили наступательные действия противника, после чего, перейдя в контрнаступление, разгромили группировку неонацистов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что группа под командованием Калашникова в ходе боя уничтожила два БТР врага и свыше 20 киевских боевиков, еще 22 нациста сдались в плен. При этом у врага было изъято большое количество вооружений, включая западного производства.

«Мужественные и самоотверженные действия старшего лейтенанта Калашникова, а также высокий профессионализм его подчиненных позволили обеспечить безопасность расположения российских подразделений. При этом потерь среди подчиненных Леонида допущено не было», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Горловка.