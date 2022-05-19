Сидней, Австралия, , 09:04 — REGNUM По словам мэра Камберленд-Сити, расположенного в западной части агломерации Сиднея, Стива Христу, из-за постоянных перестрелок между участниками ОПГ жители западного Сиднея боятся выходить на улицу ночью и чувствуют себя «сытыми по горло» тем, что проблема не решается должным образом. Об этом он рассказал 19 мая в эфире телеканала Nine News.

Сидней

Христу решил прокомментировать участившиеся случаи перестрелок после того, как один и тот же дом на юго-западе Сиднея был обстрелян во второй раз за пять месяцев, что стало последним инцидентом из серии перестрелок в этом районе за последние месяцы, включая два смертельных инцидента на предыдущей неделе.

«Люди имеют право ходить в спортзал, ходить в кафе, ходить на работу, не опасаясь, что шальная пуля попадет в них», — отметил мэр.

«Но ничего не делается. Люди хотят, чтобы были предприняты реальные меры», — добавил Христу.