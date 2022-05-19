Улан-Удэ, 19 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет бывший председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию городской администрации Анастасия Кузовлева. Её обвиняют в получении взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, в 2018–2019 года они несколько раз получила от предпринимателей взятки в виде денег или прав на имущество.

Одному из них она в ответ помогла переоформить договор аренды земельного участка, второму она несколько раз отказывала оформить земельный участок для размещения СТО. Вопрос был решён лишь после того, как предприниматель предложил взятку. Третьему при помощи взятки удалось приобрести участок под автостоянку.

Общая сумма взяток, таким образом, составила около 1,6 млн рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.