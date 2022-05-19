Вашингтон, 19 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Москва не держится за статус наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявили в посольстве России в США, комментируя утверждение номинанта на должность постоянного представителя США в Организации американских государств (ОАГ) Франка Моры, отметившего значимость недавней резолюции о приостановлении статуса РФ как постоянного наблюдателя при ОАГ, о том, что «широкая коалиция» латиноамериканских государств не допустит скорого «размораживания» участия России в деятельности организации.

Эмблема Организации американских государств (ОАГ)

«Россия за статус в организации не цепляется. Усилиями Вашингтона эта структура давно перестала быть универсальной региональной площадкой Западного полушария», — отмечается в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Российские дипломаты напомнили, что в работе ОАГ с 1962 года не участвует Куба, в 2021 году начался процесс выхода из ОАГ Никарагуа, а место Венесуэлы «более двух лет занимает представитель самозванца, провозгласившего себя президентом страны».

«Антироссийскими выпадами Мора маскирует опасения администрации не справиться с миссией принимающей стороны организуемого под эгидой ОАГ 6–10 июня Саммита Америк», — уверены в посольстве.

При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что сотрудничество России «с латиноамериканскими и карибскими партнёрами продолжается и будет углубляться».

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«Убеждены, что это полностью отвечает интересам наших государств», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля совет ОАГ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса большинством голосов поддержал временное лишение России статуса наблюдателя в этой организации. В ходе внеочередного заседания по этому вопросу России было отказано в возможности выступить на заседании ни до, ни после голосования по документу.

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