Канберра, 19 мая 2022, 09:02 — REGNUM 19 мая Австралийское статистическое бюро Австралии сообщило, что уровень безработицы в стране составляет 3,9%, что является самым низким показателем с 1974 года. На пресс-конференции премьер-министра Австралии Скотта Моррисона спросили, является ли все так хорошо учитывая, что зарплаты не растут так быстро как инфляция, передает телеканал Nine News.
Так, Моррисона спросили, что делать тем трудоустроенным гражданам, чья зарплата ниже прожиточного минимума.
«Позвольте мне … То есть вы спрашиваете, в чем утешение для австралийцев в низком уровне безработице?» — извратил вопрос Моррисон.
Один из журналистов тут же сделал замечание, что в Австралии многие работают на зарплату ниже прожиточного минимума.
«Кто-то, кто не может оплатить счет за продукты. И как это может их утешить прямо сейчас?» — возразил репортер.
«У тех, у кого нет работы, нет выбора», — ответил Моррисон.
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