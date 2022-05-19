Бонн, Германия, , 09:23 — REGNUM Всемирный банк планирует выделить 30 млрд на борьбу с кризисом продовольственной безопасности, к которому привело прекращение экспорта большей части зерна из России и с Украины, сообщает 19 мая Reuters.

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Как разъясняет банк, общая сумма включает 12 млрд долларов в новые проекты и более 18 млрд долларов на уже существующие проекты, связанные продовольствием и питанием, которые уже одобрены, но деньги на них пока не выделены.

«Рост цен на продовольствие пагубным образом сказывается на самых бедных и уязвимых слоях населения, — говорится в заявлении президента Всемирного банка Дэвида Малпасса. — Для информирования и стабилизации рынков крайне важно, чтобы страны прямо сейчас сделали четкие заявления о будущем увеличении производства».

Банк заявил, что новые проекты, как ожидается, поддержат сельское хозяйство и смягчат последствия роста цен на продовольствие для бедных, а также профинансируют работы по водоснабжению и ирригации. Большинство ресурсов будут направлены в Африку и на Ближний Восток, в Восточную Европу и Среднюю Азию, а также Южную Азию.

Европейский банк реконструкции и развития планирует выделить 500 млн евро на продовольственную безопасность и финансирование торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией для Украины и соседних стран, пострадавших от военных действий. Украина получит 200 млн евро, а соседние страны — 300 млн евро.

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