Канберра, , 09:05 — REGNUM 19 мая Новый Южный Уэльс стал последним штатом Австралии, где была легализована эвтаназия. В ходе пресс-конференции премьер-министра страны Скотта Моррисона журналисты спросили, собирается ли федеральное правительство поступить аналогичным образом на Северной территории и Австралийской столичной территории. Однако Моррисон отказался спекулировать на эту тему, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Так, Моррисон настаивал на том, что вмешательство федерального центра с целью отменить закон о запрете легализации эвтаназии на Северной территории и Австралийской столичной территории пока неуместно.

Премьер-министра страны спросили прямо, считает ли правительство Австралии жителей двух территорий людьми второго сорта.

«Между понятиями «территория» и «штат» существуют различия. Я сейчас не предлагаю вводить какие-либо изменения», — заявил Моррисон.

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