Сидней, Австралия, 19 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Австралии эвтаназию легализовал штат Новый Южный Уэльс, который стал последней австралийской территорией, где до этого запрещалось помогать неизлечимо больным добровольному уходу из жизни. Об этом говорится в сообщении парламента региона, 19 мая опубликованном на его странице в социальной сети Twitter.

Эвтаназия

пресс-служба нижней палаты парламента штата «Законодательная ассамблея согласилась со всеми поправками и приняла закон о добровольной помощи умирающим. После одобрения законодателями закон будет направлен на утверждение губернатору штата».

С учётом решения штата Новый Южный Уэльс, в Австралии законы «о добровольной помощи умирающим», которые регламентируют содействие в уходе из жизни неизлечимо больным людям, приняты на всей территории страны. При этом в Виктории и Западной Австралии они уже вступили в силу. В других штатах они начнут действовать в 2022−2023 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Ален Делон решился на эвтаназию и попросил своего сына Энтони помочь ему умереть.