Вашингтон, 19 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Первый случай заражения обезьяньей оспой зафиксирован в США, об этом говорится в заявлении Департамента общественного здравоохранения штата Массачусетс.

(сс) Herney Под микроскопом

Первое в 2022 году заражение подтвердилось 18 мая у взрослого мужчины, который недавно прибыл из Канады.

Мужчину поместили в больницу, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее случаи заражения оспой обезьян выявили в Великобритании и Испании. В Роспотребнадзоре заявили о низком риске завоза этой инфекции в страну.

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