Канберра, 19 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 18 мая в ходе предвыборной кампании вышел на футбольное поле по приглашению одной из юношеских команд. В порыве игры он сбил маленького мальчика, однако впечатления после инцидента настолько засели у них обоих, что как юный футболист, так и Моррисон комментируют незабываемую игру второй день подряд, передает телеканал NineNews.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

В конце пресс-конференции Моррисона от 19 мая журналисты задали, пожалуй, самый серьезный вопрос, с которым сталкивался премьер-министр страны в ходе избирательной кампании: «Как там Лука?», после чего Моррисон заметно повеселел.

«Вероятно, он отделался чуть лучше, чем я, потому что я сильно ударился о землю», — рассмеялся премьер-министр страны.

«Он отличный спортсмен и отличный ребенок. Теперь у него припасена история, которой он может поделиться со своими друзьями», — добавил Моррисон.