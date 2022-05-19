Горловка, ДНР, , 08:51 — REGNUM В городе Горловка Донецкой Народной Республики произошёл мощный разрыв украинского снаряда. Об этом 19 мая сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Приходько Ольга Трапезникова

Он рассказал, что украинские войска ведут обстрел мирных жителей.

«Прямо сейчас поступило сообщение о мощном разрыве украинского снаряда в поселке Михайловке, что в Центрально-Городском районе Горловки. Жителям данного поселка — убедительная просьба уйти с улиц и находиться вблизи укрытий», — обратился Приходько.

Ранее украинские войска произвели несколько атак Ясиноватой с применением «Града».