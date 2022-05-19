Канберра, 19 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 19 мая теневой министр финансов от Лейбористской партии Австралии Кэти Галлахер представила план оппозиции по проведению реформ в стране в случае прихода к власти ее партии после федеральных выборов 21 мая. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Так расходы лейбористов на проведение реформ оцениваются в 18,9 млрд долларов, которые Галлахер назвала «скромными новыми инвестициями».

«Наш план сопровождается дефицитом, но каждый год он снижается как в долларовом, так и относительном выражении от общего объема всей экономики», — сказала она.

Как отметила главных экономист лейбористов, инвестиции оппозиции пойдут на создание рабочих мест, снижение стоимости жизни, развитие местных сообществ.

«Мы очень много работали над тем, чтобы каждый доллар, который мы потратим, приносил пользу австралийцам», — сказала Галлахер.