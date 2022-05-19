Сеул, , 08:50 — REGNUM Китай направил в КНДР помощь в виде лекарств и медицинских средств, необходимых для борьбы с распространением коронавируса, 19 мая передал телеканал YTN.

Самолеты ThePixelman

Груз, вес которого предположительно составил 150 тонн, был доставлен на трех северокорейских самолетах, прибывших в аэропорт города Шэньян китайской провинции Ляонин, а после вернувшихся в Северную Корею.

При этом власти Китая не подтвердили факт оказания такой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ призывает КНДР предоставить информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике.

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