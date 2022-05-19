Черемхово, Иркутская область, , 08:49 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела по факту кражи более 1000 тонн угля в Черемхово. Как сообщает 19 мая телеграм-канал ведомства, с мая по июль 2021 г. двое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, посредством наёмных рабочих, не осведомленных о преступном характере действий последних, извлекли каменный уголь марки «Д» на нелицензируемом земельном участке, расположенном в г. Черемхово.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате из недр Российской Федерации они похитили не менее 1149 тонн каменного угля стоимостью 1,6 млн рублей. В дальнейшем мужчины распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.

В ходе следствия на движимое имущество обвиняемых наложен арест на сумму 2,8 млн рублей. Изъятый незаконно добытый уголь, весом 452 тонны, направлен для реализации в Росимущество Иркутской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле под суд отправился мужчина, уличённый в хищении природного газа на сумму более 7,7 млн рублей.

Читайте также: Жителя Барнаула будут судить за хищение природного газа