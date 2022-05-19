Черемхово, Иркутская область, 19 мая 2022, 08:49 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела по факту кражи более 1000 тонн угля в Черемхово. Как сообщает 19 мая телеграм-канал ведомства, с мая по июль 2021 г. двое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, посредством наёмных рабочих, не осведомленных о преступном характере действий последних, извлекли каменный уголь марки «Д» на нелицензируемом земельном участке, расположенном в г. Черемхово.
В результате из недр Российской Федерации они похитили не менее 1149 тонн каменного угля стоимостью 1,6 млн рублей. В дальнейшем мужчины распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.В ходе следствия на движимое имущество обвиняемых наложен арест на сумму 2,8 млн рублей. Изъятый незаконно добытый уголь, весом 452 тонны, направлен для реализации в Росимущество Иркутской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле под суд отправился мужчина, уличённый в хищении природного газа на сумму более 7,7 млн рублей.
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