Черемхово, Иркутская область, 19 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела по факту кражи более 1000 тонн угля в Черемхово. Как сообщает 19 мая телеграм-канал ведомства, с мая по июль 2021 г. двое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, посредством наёмных рабочих, не осведомленных о преступном характере действий последних, извлекли каменный уголь марки «Д» на нелицензируемом земельном участке, расположенном в г. Черемхово.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

В результате из недр Российской Федерации они похитили не менее 1149 тонн каменного угля стоимостью 1,6 млн рублей. В дальнейшем мужчины распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле под суд отправился мужчина, уличённый в хищении природного газа на сумму более 7,7 млн рублей.

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