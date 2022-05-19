Херсон, Украина, , 08:49 — REGNUM Военные врачи Вооруженных сил (ВС) РФ помогли матери с тяжело заболевшим четырехлетним сыном, которых они помогли доставить из Херсонской области в Республику Крым. Об этом 19 мая сообщает Минобороны России.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У мальчика было выявлено тяжелое заболевание, для лечения которого жизненно необходимо оперативное вмешательство и квалифицированная медицинская помощь профильных специалистов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из-за того, что в медучреждениях Херсонской области в данный момент наблюдается нехватка многих медицинских специалистов, семья решила обратиться за помощью к российским военным врачам.

Кроме этого, указывается, что затем командованием медицинского отряда специального назначения ВС РФ совместно с минздравом Крыма организовали оперативную эвакуацию в Детскую республиканскую клиническую больницу в Симферополе, в которой ребенку в течение ближайшего времени будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские власти обращаются с просьбой к США о поставках высокоточных систем залпового огня (РЗСО).