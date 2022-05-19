Ульяновск, , 08:49 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура заставила муниципальные власти отремонтировать памятник Скорбящей матери. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Проверка исполнения законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества проводилась в Николаевском районе. В прокуратуре установили, что в селе Ахметлей разрушался памятника Скорбящей матери, а администрация Никулинского поселения не принимала мер для его сохранности.

«На нём имелись многочисленные трещины, отслоения штукатурки и краски», — говорится в сообщении.

Памятник был отремонтирован после прокурорского вмешательства. Также была благоустроена прилегающая к нему территория.

Отметим, что памятник Скорбящей матери в селе Ахметлей был установлен в 1970 году в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной Войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Ульяновской области открыли мемориальную доску в честь Александра Гладкова, который геройски погиб 79 лет назад при обороне Ленинградской области.

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