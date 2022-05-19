Луганск, , 08:49 — REGNUM Два человека пострадали при обстреле города Первомайск вооружёнными формированиями Украины. Об этом сообщает 19 мая представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.

Артобстрел Mil.gov.ua

В сводке за прошедшие сутки указано, что обстрелов со стороны Украины было два. Первый, как сообщало ИА REGNUM, зафиксировали в 09:55 (время совпадает с московским) со стороны Врубовки. По городу выпустили пять артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Второй обстрел Первомайска произошёл в 16:40 со стороны Троицкого с применением четырёх снарядов калибра 152 мм.

При втором обстреле пострадали мужчина 1978 года рождения и женщина 1951 года рождения. Также повреждены четыре жилых дома.

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