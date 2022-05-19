Роли, США, 19 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающий Себастьян Ахо и защитник Иэн Коул. У «Рейнджерс» отличился форвард Филип Хитил.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Каролина» вышла вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 21 мая.