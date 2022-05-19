Самара, 19 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 85 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны высадили участники XXX юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Акция «Сад памяти» в Ставрополе. Высадка 77 деревьев

Сообщается, что аллея была заложена 18 мая на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена», в рамках международной акции «Сад Памяти», мероприятие было приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Мне очень приятно принимать участие в акции «Сад памяти» в вашем городе. Куйбышев в годы Великой Отечественной войны был сердцем всей страны. И Победа, которую мы отмечали 9 мая, напрямую связана с вашим городом», — приводит пресс-служба слова помощника президента России Игоря Левитина.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркнул, что сейчас акция в честь защитников Великой Отечественной войны имеет особое значение.

«Сегодня, следуя заветам ветеранов, прадедов, наши парни вновь очищают мир от нацизма, который, к сожалению, вновь пророс у самых границ нашей страны. Мы чувствуем единение, чувствуем, что всеобъемлющая, всенародная поддержка у нашей армии есть. И высаживая этот сад памяти, мы вносим свой вклад в огромную патриотическую работу, в сохранение исторической памяти. А это значит, что наша духовная основа — главное, что объединяет нашу страну, — будет с нами всегда. И эти 85 деревьев являются символом единения 85 субъектов нашей великой страны», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Путин обратился к участникам Всероссийской студенческой весны в Самаре.