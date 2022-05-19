Москва, 19 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Москве городские взрослые и детские библиотеки в рамках благотворительного проекта собрали 5,5 тысячи книг для того, чтобы передать их в библиотеки ДНР и ЛНР, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

Среди первой партии книг — классическая и современная художественная литература, а также издания для детей и подростков. Книги отбирали по году выпуска (не ранее 2015 года) и физическому состоянию.

Сбор книг для библиотек ДНР и ЛНР в рамках благотворительного проекта будет проводиться на протяжении всего лета — с июня до конца августа 2022 года. Все желающие могут принести и отдать книги в любой удобной библиотеке Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, учреждения культуры Санкт-Петербурга собрали и направили 2,5 тонны гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.

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