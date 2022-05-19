Боровск, Калужская область, 19 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Калужской области отремонтируют 2,5 км участка дороги «Малоярославец — Боровск» — Комлево — Роща» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы проведены на 80%. Окончание ремонта — 1 сентября 2022 года. Об этом 19 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Деревня Комлево

Деревня Комлево — родина русского флотоводца Дмитрия Сенявина. Будущий адмирал происходил из небогатой дворянской семьи, прославившейся своими морскими традициями. С конца XVII и до середины XIX века на русской флоте служили 15 офицеров — представителей этого славного рода. Среди них пять адмиралов. Сенявины помогали Петру I в создании отечественного военно-морского флота. Дмитрий Сенявин — участник русско-турецкой войны 1787–1791 годов, наполеоновских войн. В 1825 году был назначен командующим Балтийским флотом. С 2013 года в Комлеве восстанавливается Иоанно-Предтеченский храм, где находилась усыпальница предков прославленного русского флотоводца. Трасса «Малоярославец — Боровск» — Комлево — Роща также ведет к Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьеву Боровскому монастырю. В настоящее время в Комлеве проживают около 800 человек. Здесь расположены сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой промышленности.

Всего в 2022 году в Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать около 200 км дорожного покрытия. Всего с 2019 по 2021 год в Калужской области по национальному проекту отремонтировано 1177 км дорожного покрытия.