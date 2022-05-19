Южно-Сахалинск, 19 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 19 мая в ходе своего отчета перед депутатами областной думы о деятельности правительства заявил о созданной прочной продовольственной безопасности в островном регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас развито сельское хозяйство и пищевая промышленность. Мы практически полностью обеспечиваем себя картофелем и яйцом, на две трети овощами, молоком и молочными продуктами. Всеми видами мяса — на 22 процента. Рыбой и рыбопродукцией — полностью. То есть мы имеем надежную продовольственную обеспеченность», — сказал Лимаренко.

На контроле держат цены на основные продукты питания. В зоне особого внимания сахар, мука, гречка, рис.

Работа по укреплению продовольственной безопасности продолжается на Сахалине. Предприятия агропромышленного комплекса могут получить поддержку по 40 направлениям. Поставщикам товаров в районы Крайнего Севера компенсируются транспортные расходы.

Расширяется в островном регионе сеть социальных магазинов, которых уже насчитывается более 720. Произведенные на Сахалине продукты питания продаются с наценкой не более 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области сельскохозяйственным предприятиям перечислено уже 1,87 млрд рублей господдержки. Это в 2,2 раза больше, чем на аналогичную дату в 2021 году.