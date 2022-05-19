Пхеньян, , 08:47 — REGNUM В апреле 2022 года товарооборот между Китаем и КНДР составил $102,34 млн, что на 234% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные таможенной службы Китая.

Дружба Китая и КНДР Roman Harak

Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из КНДР в Китай вырос в годовом исчислении на 130% и составил $4,25 млн, а импорт товаров из Китая — на 241%, до $98,1 млн.

С января по апрель товарооборот между странами составил $299,24 млн, что на 522% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что рост объемов торговли между Китаем и КНДР может быть связан с возобновлением движения грузовых поездов.

Ожидается, что в мае товарооборот между странами вновь сократился поскольку 29 апреля движение поездов вновь было приостановлено из-за вспышки COVID-19 в Китае.

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