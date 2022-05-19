Канберра, , 09:06 — REGNUM К концу 2022 года Австралийские заемщики по ипотечным кредитам с плавающей ставкой могут платить больше, если техническое моделирование Резервного банка Австралии будет реализовано на практике. Об этом 19 мая сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары Bankiros.ru

Анализ технических положений, содержащихся в протоколах регулятора, проведенный RateCity.com.au, показывает, что центральный банк ожидает повышения денежной ставки до 1,75% к концу 2022 года и до 2,5% к концу 2023 года.

Если это будет реализовано, это означает, что средний заемщик с 25-летней ипотекой на сумму 500 000 долларов будет платить на 443 доллара больше в месяц по сравнению с тем, когда процентные ставки составляли всего 0,1%.

Если к концу 2023 года процентная ставка вырастет до 2,5%, то тот же заемщик будет платить уже на 651 доллар больше.