Канберра, 19 мая 2022, 09:06 — REGNUM К концу 2022 года Австралийские заемщики по ипотечным кредитам с плавающей ставкой могут платить больше, если техническое моделирование Резервного банка Австралии будет реализовано на практике. Об этом 19 мая сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары
Австралийские доллары
Bankiros.ru

Анализ технических положений, содержащихся в протоколах регулятора, проведенный RateCity.com.au, показывает, что центральный банк ожидает повышения денежной ставки до 1,75% к концу 2022 года и до 2,5% к концу 2023 года.

Если это будет реализовано, это означает, что средний заемщик с 25-летней ипотекой на сумму 500 000 долларов будет платить на 443 доллара больше в месяц по сравнению с тем, когда процентные ставки составляли всего 0,1%.

Если к концу 2023 года процентная ставка вырастет до 2,5%, то тот же заемщик будет платить уже на 651 доллар больше.