Пермь, 19 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Перми накануне Дня пионерии, 18 мая, вскрыли капсулу времени, заложенную пионерами 50 лет назад. В ней содержалось письмо, адресованное пионерам 2022 года, сообщают СМИ.

Пионеры в музее

Капсулой времени стал пионерский горн. В нем хранилось письмо. На двух страницах авторы обращения рассказывают о своей эпохе и обращаются к пионерам 2022 года.

«Дорогие друзья, пионеры 2022 года! Мы приняли эстафету поколений первых пионеров и передаем ее вам, поколению, которому доведется жить при коммунизме. Мы, пионеры 1970-х годов, завещаем вам, пионерам 2022 года, бережно хранить и множить наши традиции», — говорится в письме.

Напомним, в 2022 году отмечается 100 лет со дня основания пионерской организации.