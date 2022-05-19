Грозный, 19 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым нет никакой вражды, которую приписывают им некоторые журналисты. Напротив, руководитель Чечни и представитель президента в хороших отношениях и дружат не только сами, но и семьями. О этом сообщил Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в рамках просветительского марафона «Новые горизонты», который провело 18 мая общество «Знание».

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Мы с Дмитрием Сергеевичем стали объектами шатких теорий после небольших разногласий. Некоторые журналисты в целях самопиара посчитали своей обязанностью выдвигать ничем не подкреплённые теории, делая нас чуть ли не заклятыми врагами, — отметил Кадыров, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Песковым. — Пользуясь случаем, я опроверг все слухи и домыслы по этому поводу. Возможно, в некоторых вопросах я не согласен с его высказываниями, но это никак не влияет на наши взаимоотношения. Мы дружим семьями, переписываемся, общаемся».

Ранее Кадыров высказал недоумение по поводу отказа Пескова прокомментировать журналистам присвоение главе Чечни звания генерал-лейтенанта. В то же время Кадыров возмутился словами Пескова о том, что нельзя считать предателем шоумена Ивана Урганта из-за того, что он уехал из России во время спецоперации на Украине.

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