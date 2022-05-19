Канберра, 19 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Новое исследование показало, что тропические деревья в обширных зеленых массивах, которые покрывают север австралийского штата Квинсленд, умирают в два раза быстрее, чем в течение 1980-х годов. Международное исследование, опубликованное 19 мая в журнале Nature, показало, что ожидаемая продолжительность жизни деревьев в Австралии может сократиться вдвое, что связано с усилением изменения климата и погодными условиями.

Джунгли Австралии

Такое «ускорение смертности» имеет серьезные последствия для климата, поскольку тропические леса могут выбрасывать в воздух больше углекислого газа, чем они поглощают.

«Устойчивое удвоение риска смертности будет означать, что углерод, содержащийся в деревьях, будет обратно поступать в атмосферу в два раза быстрее», — пишет главный автор исследования Давид Бауман.

Всего учеными было изучено 8300 деревьев в 24 лесах, расположенных в австралийском Квинсленде.