Вашингтон, 19 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Украинские власти обращаются с просьбой к США о поставках высокоточных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 19 мая сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.

Белый дом

По информации СМИ, Киев обратился в Вашингтон с соответствующей просьбой. Однако Белый дом просьбу украинских чиновников выполнить не спешит. Там опасаются затягивания конфликта в результате поставок.

Ранее на Украину поставили гаубицы М777 калибра 155-мм.