Горно-Алтайск, 19 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Бывшему начальнику миграционной службы Республики Алтай Вадиму Деревягину предъявлено обвинение в получении взяток. Решением суда он заключён под домашний арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Взятка

По данным следствия, в августе и сентября 2021 года фигурант получал от иностранцев взятки на общую сумму более 300 тыс. рублей в виде возведения его загородного дома в селе Озерное Майминского района. Взамен он гарантировал выдачу им вида на жительства и разрешения на временное проживание.

Преступление было пресечено следователями совместно с сотрудниками собственной безопасности МВД по региону.

«Расследование уголовного дела продолжается. Следователями проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в управлении.