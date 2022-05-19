Сидней, Австралия, 19 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 19 мая после продолжительных дебатов в Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, было одобрено право на добровольный уход из жизни. Таким образом, во всех штатах страны процедура эвтаназии стала легальной, передает телеканал Nine News.

Medodedentista.com.br Эвтаназия

Новый Южный Уэльс является последним штатом в Австралии, принявшим законы о добровольном уходе из жизни после того, как законопроект был принят нижней палатой местного парламента.

В то же время процедура эвтаназии на Северной территории и Австралийской столичной территории запрещена.

Председатель правозащитной организации «Умереть достойно» Пенни Хакетт назвала решение местных депутатов «историческим моментом».

Принятый законопроект позволяет людям добровольно уйти из жизни только в том случае, если они достигли возраста 18 лет и старше, обладают умственными способностями для принятия подобного решения и имеют неизлечимую болезнь со смертельным исходом, ожидаемым в течение шести месяцев или 12 месяцев.