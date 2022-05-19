Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM В больницах Свердловской области с 21 мая начнут проходить выходные профосмотры. Ранее «зелёные субботы» отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Больница Mos.ru

По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой, особое внимание при прохождении диспансеризации будет уделено гражданам, перенёсшим COVID-19. Свердловчане смогут сдать общий анализ крови, рентгенографию лёгких и нагрузочный тест. При рекомендации врача уральцам проведут УЗИ вен и компьютерную томографию.

Застрахованных граждан о возможности прохождения диспансеризации предупредят специалисты страховых компаний. Они также будут сопровождать свердловчан в медучреждениях.

Плановую диспансеризацию может пройти каждый житель Свердловской области. Граждане, переболевшие ковидом, имеют возможность пройти углубленную диспансеризацию.